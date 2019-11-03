Житель Молодечно уехал по работе в Польшу и пропал

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В розыск объявлен 29-летний житель Молодечно Максим Шавель, который уехал в Польшу и перестал выходить на связь с родственниками.

В милицию обратилась мать молодого человека. По ее словам, Максим Шавель отправился в рейс в Польшу около трех недель назад, постоянно общался с родственниками через Viber, а утром 30 октября прислал очень странное сообщение, после которого перестал отвечать на вызовы.

В сообщении говорилось, что он намерен посвятить жизнь служению Богу.

Приметы мужчины: рост около 185 см, среднее телосложение, глаза светлые, волос темно-русый, короткая прическа; заметный шрам у большого пальца на одной из кисти.

Милиция просит граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Максима Шавеля, сообщить в Молодечненский РОВД по телефонам +375 29 561-08-91, +375 29 697-37-03 или 102.
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Тэги: розыск пропал без вести Город: Молодечно

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