Команда президента без игрока № 1 обыграла сборную Витебской области

Второй матч нового сезона провел хоккейная команда президента. 2 ноября была разгромлена команда Витебской области.

Игра состоялась в витебском Ледовом дворце и завершилась со счетом 14:4 в пользу президентской команды.

Хет-трик на счету Дмитрия Мелешко, по две шайбы забросили Павел Волчек, Константин Кольцов и Олег Антоненко.

В составе команды президента не было форвардов под № 1 и № 31 — Александра Лукашенко и его младшего сына Николая, который сейчас отдыхают в ОАЭ.

После двух матчей у команды президента 4 очка и первое место в турнирной таблице.

Следующий матч команда президента проведет 12 декабря в Минске против команды Гродненской области.