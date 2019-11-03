Команда президента без игрока № 1 обыграла сборную Витебской области

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Второй матч нового сезона провел хоккейная команда президента. 2 ноября была разгромлена команда Витебской области.

Игра состоялась в витебском Ледовом дворце и завершилась со счетом 14:4 в пользу президентской команды.

Хет-трик на счету Дмитрия Мелешко, по две шайбы забросили Павел Волчек, Константин Кольцов и Олег Антоненко.

В составе команды президента не было форвардов под № 1 и № 31 — Александра Лукашенко и его младшего сына Николая, который сейчас отдыхают в ОАЭ.

После двух матчей у команды президента 4 очка и первое место в турнирной таблице.

Следующий матч команда президента проведет 12 декабря в Минске против команды Гродненской области.
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Тэги: команда Лукашенко хоккей-любители хоккей-Лукашенко Персона: Дмитрий Мелешко Павел Волчек Константин Кольцов Олег Антоненко Александр Лукашенко Николай Лукашенко

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