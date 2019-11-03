«Смолевичи» и «Белшина» вышли в высшую лигу чемпионата Беларуси

/ Спорт
Просмотров: 76

В следующем сезоне чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге будут играть «Смолевичи» и «Белшина». Эти команды досрочно обеспечили себе первое-второе места в первой лиге.

В высшей лиге «Смолевичи» провели один сезон — в 2018 году. У бобруйской «Белшины» гораздо более богатая биография — чемпион 2001 года, серебряный призер 1997 года, бронзовый призер 1996 и 1998 годов, обладатель Кубка Беларуси 1996 года. Бобруйский клуб не играл в высшей лиге два последних сезона.

Высшую лигу по итогам текущего сезона уже покинуло минское «Торпедо» — клуб снялся с чемпионата по финансовым причинам, 15-ю строку в турнирной таблице сейчас занимает «Гомель».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь ФК Смолевичи ФК Белшина

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство