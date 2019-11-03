«Смолевичи» и «Белшина» вышли в высшую лигу чемпионата Беларуси

В следующем сезоне чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге будут играть «Смолевичи» и «Белшина». Эти команды досрочно обеспечили себе первое-второе места в первой лиге.

В высшей лиге «Смолевичи» провели один сезон — в 2018 году. У бобруйской «Белшины» гораздо более богатая биография — чемпион 2001 года, серебряный призер 1997 года, бронзовый призер 1996 и 1998 годов, обладатель Кубка Беларуси 1996 года. Бобруйский клуб не играл в высшей лиге два последних сезона.

Высшую лигу по итогам текущего сезона уже покинуло минское «Торпедо» — клуб снялся с чемпионата по финансовым причинам, 15-ю строку в турнирной таблице сейчас занимает «Гомель».