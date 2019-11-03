Credit Suisse: совокупное богатство населения Беларуси составляет 123 млрд долларов

Совокупное богатство населения Беларуси составляет 123 млрд долларов. Такие данные приведены в Глобальном отчете исследовательского института швейцарского банка Credit Suisse.

По подсчетам экспертов банка, за прошедший год богатство жителей Беларуси увеличилось с 1,56 тысячи долларов до 16,59 тысячи долларов в среднем на одного взрослого человека.

Беларусь отнесена к числу стран с доходом выше среднего, тогда как год назад она находилась в группе бедных стран, отмечают «Белрынок» .

При этом в исследовании банка отмечается недостаточно полный характер данных по Беларуси.