Credit Suisse: совокупное богатство населения Беларуси составляет 123 млрд долларов
Совокупное богатство населения Беларуси составляет 123 млрд долларов. Такие данные приведены в
По подсчетам экспертов банка, за прошедший год богатство жителей Беларуси увеличилось с 1,56 тысячи долларов до 16,59 тысячи долларов в среднем на одного взрослого человека.
Беларусь отнесена к числу стран с доходом выше среднего, тогда как год назад она находилась в группе бедных стран, отмечают
При этом в исследовании банка отмечается недостаточно полный характер данных по Беларуси.