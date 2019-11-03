Власти Могилева отказались называть площадь именем Лукашенко

В Могилеве пока не будет площади имени Лукашенко и бюста первого президента Беларуси. Городская администрация отрицательно ответила на соответствующую инициативу горожан.

Алексей Павловский. Фото svaboda.org

Обращение с предложениями по увековечиванию имени Александра Лукашенко в Могилевский горисполком направил местный житель Алексей Павловский. Под обращением он собрал 68 подписей могилевчан.

Павловский предлагал назвать именем Лукашенко площадь перед зданием горисполкома и здесь же установить бюст президента.

В ответе из городской администрации отмечается, что инициатива Павловского противоречит закону, который запрещает увековечивание персон, имеющих заслуги перед государством и обществом, при их жизни.

Алексей Павловский намерен обжаловать ответ из горисполкома.