Власти Могилева отказались называть площадь именем Лукашенко

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В Могилеве пока не будет площади имени Лукашенко и бюста первого президента Беларуси. Городская администрация отрицательно ответила на соответствующую инициативу горожан.

Алексей Павловский. Фото svaboda.org

Обращение с предложениями по увековечиванию имени Александра Лукашенко в Могилевский горисполком направил местный житель Алексей Павловский. Под обращением он собрал 68 подписей могилевчан.

Павловский предлагал назвать именем Лукашенко площадь перед зданием горисполкома и здесь же установить бюст президента.

В ответе из городской администрации отмечается, что инициатива Павловского противоречит закону, который запрещает увековечивание персон, имеющих заслуги перед государством и обществом, при их жизни.

Алексей Павловский намерен обжаловать ответ из горисполкома.

«Неужели нельзя сделать исключение. Лукашенко 25 лет не вылазит из телевизора и дурит людям головы, а ему верят. Кроме того, Лукашенко из Могилевской области», — сказал Павловский в комментарии для Радыё Свабода.

 
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Тэги: увековечивание памяти памятник Лукашенко Персона: Александр Лукашенко Алексей Павловский Город: Могилев

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