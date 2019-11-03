Власти Могилева отказались называть площадь именем Лукашенко
В Могилеве пока не будет площади имени Лукашенко и бюста первого президента Беларуси. Городская администрация отрицательно ответила на соответствующую инициативу горожан.
Обращение с предложениями по увековечиванию имени Александра Лукашенко в Могилевский горисполком направил местный житель Алексей Павловский. Под обращением он собрал 68 подписей могилевчан.
Павловский предлагал назвать именем Лукашенко площадь перед зданием горисполкома и здесь же установить бюст президента.
В ответе из городской администрации отмечается, что инициатива Павловского противоречит закону, который запрещает увековечивание персон, имеющих заслуги перед государством и обществом, при их жизни.
Алексей Павловский намерен обжаловать ответ из горисполкома.
«Неужели нельзя сделать исключение. Лукашенко 25 лет не вылазит из телевизора и дурит людям головы, а ему верят. Кроме того, Лукашенко из Могилевской области», — сказал Павловский в комментарии для