Кандидат в депутаты Масловский предлагает перепрофилировать аккумуляторный завод под Брестом

Кандидат в депутаты, председатель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский предлагает перепрофилировать аккумуляторный завод.

Игорь Масловский. Фото из архива БелаПАН

3 ноября в Бресте возле торгового центра напротив Дворца культуры профсоюзов прошел предвыборный пикет Масловского и еще одного кандидата от БСДП Анны Канюс.

Участие в пикете приняло около двухсот человек — местных жителей, которые активно выступают против запуска аккумуляторного завода.

Впервые с 25 февраля 2018 года противники завода не вышли на площадь Ленина. Было принято решение поддержать брестских кандидатов в депутаты, одним из пунктов программы которых является закрытие завода.

Как отметил на пикете Игорь Масловский, строительство предприятия является следствием «непрозрачности действий властей». Также он считает, что «необходимо избирать руководителей регионов, а не назначать их». Тогда бы глава региона советовался бы с местными жителями по поводу таких опасных строек, отметил кандидат в депутаты. «А у нас никто не спросил мнение, нужен ли этот аккумуляторный завод», — заявил он.

Как сообщает БелаПАН, полуторачасовой пикет с участием противников аккумуляторного завода начался и завершился песней «Жить» с текстом против аккумуляторного завода. Во время пикета участники скандировали «Нет заводу АКБ!» и «Жыве Беларусь!».

На пикете присутствовали наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ.