Минское «Динамо» проиграло жодинскому «Торпедо» и потеряло шансы на медали

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Минское «Динамо» за три тура до финиша чемпионата утратило шансы на попадание в призовую тройку.

3 ноября в матче 27-го тура «Динамо» в Жодино крупно проиграло «Торпедо-БелАЗу» — 0:4.

После этого поражения у «Динамо» осталось 47 очков, у занимающего сейчас третье место солигорского «Шахтера» — 58 очков после 26 матчей.

Сегодня вечером «Шахтер» в Бресте играет против лидера чемпионата — местного «Динамо», а идущий вторым борисовский БАТЭ на своем поле принимает «Ислочь».
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Тэги: ФК Динамо-Минск футбол-Беларусь

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