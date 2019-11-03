Минское «Динамо» проиграло жодинскому «Торпедо» и потеряло шансы на медали

Минское «Динамо» за три тура до финиша чемпионата утратило шансы на попадание в призовую тройку.

3 ноября в матче 27-го тура «Динамо» в Жодино крупно проиграло «Торпедо-БелАЗу» — 0:4.

После этого поражения у «Динамо» осталось 47 очков, у занимающего сейчас третье место солигорского «Шахтера» — 58 очков после 26 матчей.

Сегодня вечером «Шахтер» в Бресте играет против лидера чемпионата — местного «Динамо», а идущий вторым борисовский БАТЭ на своем поле принимает «Ислочь».