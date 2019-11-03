Зенон Пазьняк: никакой мрак и чертовская сила не уничтожат Куропаты

В ходе прошедшего 3 ноября в урочище Куропаты митинга, приуроченного ко дню поминовения предков «Дзяды», ответственный секретарь Консервативно-христианской партии — БНФ Алесь Чехольский зачитал обращение лидера партии Зенона Пазьняка.

Шествие в Куропаты. Фото svaboda.org

«Сегодня снова проходят “Дзяды” — наш мистический и сакральный праздник, — говорится в обращении Пазьняка. — Сегодня он приобретает особое значение, поскольку связан с народным мемориалом Куропаты, является его частью и сущностью».

Пазьняк отметил, что мемориал был создан 29 октября 1989 года «в традициях белорусской мемориальной культуры», когда люди «принесли сюда на руках большой семиметровый покаянный крест» и установили его «под звуки реквиема и молитвы».

«С 2000 года каждый раз на “Дзяды” сюда приходили тысячи людей, которые несли на плечах кресты и устанавливали их около могил расстрелянных предков, — отметил политик. — Так создавался вечный мемориал памяти о геноциде. Каждый год на “Дзяды” сюда приходят люди и несут кресты — памятники вечности. Ежегодно каждое поколение белорусов приносят сюда и ставят здесь свои знаки памяти. Этот процесс не остановить, пока живет народ. Он стал ритуалом и святой частью памяти. Мы все здесь создатели народного мемориала».

Лидер КХП-БНФ подчеркнул, что «никакой мрак и чертовская сила не уничтожат Куропаты, пока мы живем». Он призвал «чтить наших дедов, расстрельные могилы предков, уважать свою историю, мучеников и героев».

«Это очень важно для белорусской нации, чтобы выдержать агрессию, победить врагов человечества и отстроить нашу светлую и свободную Беларусь», — отметил политик.