Брестское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью в матче 27-го тура

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С ничейным результатом завершился матч 27-го тура между лидерами чемпионата брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером».

Занимающее первое место «Динамо» и пока идущий третьим «Шахтер» на поле в Бресте сыграли вничью — 1:1.

У «Динамо» отличился Денис Лаптев, еще в прошлом сезоне игравший в Солигорске, а у «Шахтера» — Владимир Хващинский, являющийся воспитанником брестского клуба.

После 27 матчей у «Динамо» стало 68 очков, у «Шахтера» — 59 баллов.

Сегодня в 27-м туре также встречаются борисовский БАТЭ и «Ислочь». В случае победы БАТЭ сможет сократить отставание от «Динамо» до 4 очков.
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Тэги: футбол-Беларусь ФК Динамо-Брест ФК Шахтер Персона: Денис Лаптев Владимир Хващинский

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