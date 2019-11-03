Брестское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью в матче 27-го тура

С ничейным результатом завершился матч 27-го тура между лидерами чемпионата брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером».

Занимающее первое место «Динамо» и пока идущий третьим «Шахтер» на поле в Бресте сыграли вничью — 1:1.

У «Динамо» отличился Денис Лаптев, еще в прошлом сезоне игравший в Солигорске, а у «Шахтера» — Владимир Хващинский, являющийся воспитанником брестского клуба.

После 27 матчей у «Динамо» стало 68 очков, у «Шахтера» — 59 баллов.

Сегодня в 27-м туре также встречаются борисовский БАТЭ и «Ислочь». В случае победы БАТЭ сможет сократить отставание от «Динамо» до 4 очков.