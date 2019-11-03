БАТЭ проиграл «Ислочи» и ухудшил шансы догнать брестское «Динамо»

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Действующий чемпион Беларуси борисовский БАТЭ 3 ноября в матче 27-го тура проиграл «Ислочи».

Встреча команда состоялась на «Борисов-Арене» и зарвешилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

У «Ислочи» отличились Макась (дважды), Янсане и Стивен, у БАТЭ — Драгун и Скавыш.

В этом чемпионате «Ислочь» отобрала у БАТЭ пять очков. В первом круге встреча этих соперников завершилась вничью — 0:0.

За три тура до финиша отрыв лидирующего брестского «Динамо» от БАТЭ составляет семь очков — 68 против 61. Победа брестчан в следующем матче досрочно обеспечит им чемпионство.

На третьем месте находится солигорский «Шахтер» — 59 очков. Идущее четвертым минское «Динамо» после сегодняшнего поражения от «Торпедо-БелаАЗа» шансы на медали утратило.
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Тэги: футбол-Беларусь БАТЭ ФК Ислочь Город: Борисов

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