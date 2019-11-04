Беларусь оказалась в объятиях теплых и неустойчивых воздушных масс в понедельник до +18°C

/ Общество
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На территорию Беларуси в понедельник будут распространяться теплые и неустойчивые воздушные массы с юго-западной Европы (днем на западе скажется влияние атмосферного фронта).

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. На северо-западе страны пройдут дожди.

Ветер южный умеренный, в отдельных районах порывистый. Максимально воздух прогреется в середине дня от +11°C (в северной части) до +18°C (в южной части).

В столице вероятность дождя составляет 5-10%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха:

  • утром +10..+12°C;
  • днем +13..+15°C;
  • вечером +11..+13°C.
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Тэги: погода

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