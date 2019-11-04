Под Мюнстером перевернулась фура — два белоруса получили серьезные травмы
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получили два белоруса, случилось в Германии.
По информации региональной полиции, ЧП произошло в минувшую субботу на автобане А30 недалеко от Мюнстера.
Предварительная версия гласит: фура, перевозившая цветы, по пока не известной причине начала резко вилять, ударяясь об ограждения; от одного из ударов большегруз упал на бок.
Сообщается, что 27-летний водитель и его 36-летний напарник были доставлены в больницу.
Из-за аварии движение по трассе было заблокировано. По предварительным данным материальный ущерб в результате ДТП составил примерно 130 тыс. евро, пишет