Под Мюнстером перевернулась фура — два белоруса получили серьезные травмы

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получили два белоруса, случилось в Германии.

По информации региональной полиции, ЧП произошло в минувшую субботу на автобане А30 недалеко от Мюнстера.

Предварительная версия гласит: фура, перевозившая цветы, по пока не известной причине начала резко вилять, ударяясь об ограждения; от одного из ударов большегруз упал на бок.

Сообщается, что 27-летний водитель и его 36-летний напарник были доставлены в больницу.