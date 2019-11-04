ГАИ приготовила новые «сюрпризы»
Несмотря на постоянные предупреждения автомобилистам о необходимости неукоснительно выполнять требования дорожных знаков, в Беларуси продолжают лихачить.
В понедельник, четвертого ноября, сотрудники Госавтоинспекции продолжат бороться с любителями быстрой езды. Кроме открытой экипажами ДПС будет использован смешанная и скрытая формы контроля.
Также на дорогах появятся мобильные радары. В частности, на дорогах Гродненщины они появятся в следующих местах:
- Гродно (улица Суворова);
- Гродно (улица Брикеля);
- дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Мостовском районе);
- трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);
- дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Гродненском районе).
Naviny.by ранее сообщали, что Госавтоинспекция Минска каждый день выставляет радары.
Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.
Напомним также, что на Могилевщине в настоящее время проходит декада «Гостехосмотр».