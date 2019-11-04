Концерт в Минске дорого обошелся Пугачевой

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Примадонна российской эстрады потратила много сил и эмоций на концерте в Минске, на который, как отмечалось, приехали тысячи ее поклонников из РФ.


Пугачевой в Минске вручили презенты, которыми Лукашенко одаривает только первых лиц

«Минск-Арена» была заполнена до отказа. Билеты на шоу были распроданы задолго до дня концерта. Фанаты «женщины, которая поет» были в восторге от ее выступления и долго не расходились, вызывая Пугачеву «на бис».

Однако Алла Борисовна где-то из-за кулис достаточно подсевшим после выступления голосом на продолжающиеся аплодисменты ответила: «Спасибо вам, дорогие мои, но я больше не могу. Я уже лежу на диванчике, выпила таблеточку», пишут dni.ru.

Ранее сообщалось, что из-за своего визита в ОАЭ на концерте не было Александра Лукашенко. Многими ожидалось, что на шоу глава белорусского государства, в сентябре наградивший певицу орденом Дружбы, вручит награду на сцене (как стало известно, орден будет вручен позже в посольстве РФ в Москве).

А пока глава Администрации президента Наталья Кочанова вручила Пугачевой специальные конфеты, которые Лукашенко дарит исключительно первым лицам.
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Тэги: шоу-бизнес концерт Персона: Алла Пугачева Город: Минск

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