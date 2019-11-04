В очереди на границе с Литвой «Рено» насмерть сбил дальнобойщика из Подмосковья

Трагедия произошла накануне вечером в районе белорусско-литовской границы.

По информации региональной Госавтоинспекции, примерно в 20:00 31-летний водитель на «Рено Лагуна» на дороге Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы, насмерть сбил вышедшего на проезжую часть дороги справа из-за стоящей фуры необозначенного световозвращающими элементами мужчинами.

Погибший оказался дальнобойщиком из Подмосковья.

По данным Госпогранкомитета ситуация на белорусско-литовской границе остается напряженной. По данным на 10:00 в очереди стоит почти 700 большегрузных автомобилей: