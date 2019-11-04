В очереди на границе с Литвой «Рено» насмерть сбил дальнобойщика из Подмосковья
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Трагедия произошла накануне вечером в районе белорусско-литовской границы.
По информации региональной Госавтоинспекции, примерно в 20:00 31-летний водитель на «Рено Лагуна» на дороге Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы, насмерть сбил вышедшего на проезжую часть дороги справа из-за стоящей фуры необозначенного световозвращающими элементами мужчинами.
Погибший оказался дальнобойщиком из Подмосковья.
По данным Госпогранкомитета ситуация на белорусско-литовской границе остается напряженной. По данным на 10:00 в очереди стоит почти 700 большегрузных автомобилей:
- «Бенякони» — более 200;
- «Привалка» — более 200;
- «Каменный Лог» — более 140;
- «Котловка» — более 100.