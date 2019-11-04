Верующие отмечают День Казанской иконы Божьей Матери: что нельзя и нужно делать

День чудотворной Казанской иконы Божьей Матери православные отмечают два раза в год — 21 июля и 4 ноября.

Данная икона занимает почетное место в большинстве православных церквей. Ее считают покровительницей женщин, семьи и детей, ею благословляют молодоженов на благополучную семейную жизнь и дарят при венчании, крещении детей.

Нередко перед ней молятся об исцелении от всяких болезней (особенно, если есть проблемы с глазами и зрением) и о наделении мудростью перед принятием важного решения.

По преданию, история праздника уходит в XVI век. В 1579 году в Казани во многих городских домах произошел мощный пожар, из-за которого были уничтожены несколько церквей.

После этого девятилетней девочке Матроне трижды во сне явилась Дева Мария и рассказала, где можно найти единственную пережившую пожар икону. На пепелище люди раскопали нетронутый пламенем образ Богородицы.

Это произошло 21 июля, а дата стала почитаться верующими как День обретения иконы Казанской Божьей Матери.

4 ноября вошло летопись потому, что в 1612 году икона была главным символом народного ополчения и ее сила помогла освободить Москву от поляков.

Обычно в этот день православные христиане приходят в храмы, где молятся за родину и здоровье родных.

Считается, что браки, заключенные в День Казанской иконы Божьей Матери, будут особенно крепкими. Родители молодых при этом должны подарить им эту икону.

Православные считают, что особой силой отличается святой образок, купленный в праздничный день.

Издревле отмечалось, что если 4 ноября идет дождь, скоро в свои права вступит настоящая зима.

Незамужние девушки в праздник отправлялись в рощу, где смотрелись в покрытый инеем березовый листочек. Они полагали, что этот ритуал раскрывает их красоту и способствует скорейшему вступлению в брак.

В этот день строгих ограничений нет. Однако, считается, что домашние дела и тяжелый ручной труд лучше перенести на потом.

В этот праздник, как и в любой день, верующим нельзя спорить, конфликтовать и впадать в уныние.