Фотофакт. В центре Минска врезались каршеринговый авто и такси

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Дорожно-транспортное происшествие с участием такси произошло сегодня в полночь в центре белорусской столицы.

Фото ГАИ Минска

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, 24-летний водитель каршерингового «Фольксваген-Поло» на перекрестке проспект Независимости/улица Ленина «совершил столкновение» с такси «Рено-Сценик».

По предварительным данным таксист двигался на красный свет.

В момент аварии в салоне предполагаемого авто-нарушителя находились три пассажира. К счастью, они не особо не пострадали, а вот оба водителя были доставлены в больницу.
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Тэги: ДТП такси каршеринг Город: Минск

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