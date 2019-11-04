Фотофакт. В центре Минска врезались каршеринговый авто и такси

Дорожно-транспортное происшествие с участием такси произошло сегодня в полночь в центре белорусской столицы.

Фото ГАИ Минска

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, 24-летний водитель каршерингового «Фольксваген-Поло» на перекрестке проспект Независимости/улица Ленина «совершил столкновение» с такси «Рено-Сценик».

По предварительным данным таксист двигался на красный свет.

В момент аварии в салоне предполагаемого авто-нарушителя находились три пассажира. К счастью, они не особо не пострадали, а вот оба водителя были доставлены в больницу.