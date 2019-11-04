Ташуев отправлен в отставку с должности главкома солигорского «Шахтера»

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Российский специалист Сергей Ташуев отправлен в отставку с должности главного тренера солигорского «Шахтера».

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

Как сообщили в пресс-службе «Шахтера», на сегодняшней встрече руководства клуба с тренерским штабом «принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским составом во главе с Сергеем Ташуевым по соглашению сторон».

ФК «Шахтер» поблагодарил главкома и его помощников за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

К следующему поединку главную команду будет готовить наставник дубля Сергей Никифоренко (ранее уже занимал должность главного тренера).

Ташуев возглавил «Шахтер» в прошлом году после провального старта и завершил чемпионат-2018 на втором месте. В этом году специалисты называли горняков главным фаворитом первенства, но на данный момент команда утратила шансы на золото и ведет борьбу с БАТЭ за серебро.

В журналистских кругах уже не первую неделю ходят слухи, что новым наставником солигорчан станет укранский специалист Юрий Вернидуб. 
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Тэги: футбол-Беларусь ФК Шахтер Персона: Сергей Ташуев Сергей Никифоренко Юрий Вернидуб Город: Солигорск

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