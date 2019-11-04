Неделя на БВФБ началась с существенного укрепления рубля

Белорусский рубль существенно укрепился к американской и европейской валютам на БВФБ в понедельник, четвертого ноября.

Больше всего свои позиции сдал доллар, потерявший 0,0124 пункта (-0,60%) — 2,0415 белорусского рубля, а евро 0,0107 пункта (-0,47%) — 2,2809 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль серьезно окреп, укрепившись на 0,0155 пункта (+0,48%) — 3,2249 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что средний курс доллара за десять месяцев этого года снизился на 5,55% (с 2,1730 до 2,0524 белорусского рубля).

Как отмечал старший аналитик «Альпари» Вадима Иосуба, в скором времени курс доллара по отношению к белорусскому рублю ожидают изменения.