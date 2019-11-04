Правительство Японии выделило более 226 тысяч долларов для закупки оборудования в белорусские больницы

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Еще три учреждения здравоохранения Беларуси станут участниками программы правительства Японии «Корни травы — грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека».

В рамках данной программы правительство Японии выделяет гранты на помощь пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий. 


Япония помогает больницам Беларуси закупать необходимое оборудование

В Беларуси программа «Корни травы» реализуется посольством Японии с 2004 года.

На этот раз будет выделено три гранта на общую сумму 226 219 долларов.

Гомельский областной диагностический медикогенетический центр получит 78 794 доллара на закупку кольпоскопа. Гродненской областной инфекционной клинической больнице выделено 79 500 долларов для приобретения аппарата УЗИ. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Гродно» сможет приобрести аппарат УЗИ и бронхоскоп на сумму 67 925 долларов.

Торжественная церемония подписания контрактов на выделение гранта состоится 6 ноября в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента Беларуси.

На торжественной церемонии будут присутствовать посол Японии в Беларуси Хироки Токунага, руководители учреждений здравоохранения, а также представители Департамента по гуманитарной деятельности, Министерства иностранных дел и профильных ведомств.
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Тэги: Корни травы Беларусь-Япония Персона: Хироки Токунага

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