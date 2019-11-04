«J:Морс» выступит во Дворце наций в Женеве

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19 ноября в Женеве состоится концерт белорусской группы «J:Морс», который станет главным культурным мероприятием акции, приуроченной к 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Беларуси при Отделении ООН в Женеве.

 

 

«J:Морс» станет первым белорусским поп/рок-коллективом, который выступит во Дворце наций, где находится Отделение ООН в Женеве. Мероприятие пройдет при поддержке Ассоциации белорусов в Швейцарии и ЮНИСЕФ.

Лидер группы Владимир Пугач с 2014 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ и около 15 лет участвует в проектах организации в Беларуси.

Вход на мероприятие бесплатный. Чтобы попасть на него, необходимо зарегистрироваться и получить подтверждение.
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Тэги: J:Морс Персона: Владимир Пугач Город: Женева

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