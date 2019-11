«J:Морс» выступит во Дворце наций в Женеве

@BelarusUNOG with the support of the Association of Belarusians in #Switzerland & @UNICEF invites you to the cultural action #Rock4Children in the performance of rock-group @JMOPC on November 19 at 1 p.m. at @UNGeneva to mark #CRC30







Registration: https://t.co/S2Sg8qwunr pic.twitter.com/RjnDydL3Bt

— Belarus UN Geneva (@BelarusUNOG) 1 ноября 2019 г.