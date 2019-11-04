Наблюдатели: телевыступления семи кандидатов не пустили в эфир

Выступления семи оппозиционных кандидатов в депутаты Палаты представителей не были показаны по телевидению.

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Как сообщает кампании «Правозащитники за свободные выборы», последний подобный случай был зафиксирован 1 ноября, когда по телеканалу «Беларусь 3» не было показано выступление председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова, выдвигающегося по Старовиленскому избирательному округу № 105 Минска.

На телеканале «Беларусь 3» также были не выпущены в эфир обращения кандидатов от ОГП Владимира Непомнящих, Ирины Давидович, Николая Масловского, от Партии БНФ Дмитрия Савича и активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Михаила Бондаренко и Оксаны Юшкевич.

Кроме того, газета «Звязда» не опубликовала программу кандидата от ОГП Дианы Чернушиной.

Как ранее сообщал БелаПАН, Владимир Непомнящих и Ирина Давидович в выступлениях требовали импичмента Александра Лукашенко, а активист «Европейской Беларуси» Михаил Бондаренко призвал Лукашенко уйти в отставку с поста президента.

Кроме того, 24 октября после выступления была лишена регистрации кандидатом в депутаты активист «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк. 22 октября в ходе выступления на телеканале «Беларусь 3» она заявила, что страна приобрела печальный статус «последней диктатуры Европы», и потребовала отставки Лукашенко.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.