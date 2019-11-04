Народному артисту Василию Лановому во время спектакля стало плохо
Накануне во время спектакля Государственного академического театра имени Вахтангова «Последние луны» народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо.
Как сообщается, у актера сильно поднялось давление, из-за чего спектакль был прерван. В театр вызывалась «скорая», однако от госпитализации Лановой отказался — он находится дома.
По словам директора театра Кирилла Крока, актер «чувствует себя не очень хорошо и был вынужден отказаться от приглашения на прием в Кремль, куда сегодня должен был пойти», пишет
Сегодня сообщалось, что популярный российский актер театра и кино Александр Семчев был экстренно госпитализирован.