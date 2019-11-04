Народному артисту Василию Лановому во время спектакля стало плохо

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Накануне во время спектакля Государственного академического театра имени Вахтангова «Последние луны» народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо.

Василий Лановой в своей звездной роли Ивана Варавы / кадр из фильма «Офицеры»

Как сообщается, у актера сильно поднялось давление, из-за чего спектакль был прерван. В театр вызывалась «скорая», однако от госпитализации Лановой отказался — он находится дома.

По словам директора театра Кирилла Крока, актер «чувствует себя не очень хорошо и был вынужден отказаться от приглашения на прием в Кремль, куда сегодня должен был пойти», пишет mk.ru.

Сегодня сообщалось, что популярный российский актер театра и кино Александр Семчев был экстренно госпитализирован.
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Тэги: актер артериальное давление театр им. Вахтангова Персона: Василий Лановой Кирилл Крок Город: Москва

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