Кандидат требует возбудить уголовное дело по факту лишения его регистрации

Противник аккумуляторного завода Владимир Мороз требует возбудить уголовное дело по факту его незаконного лишения окружным избиркомом регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, являвшийся доверенным лицом кандидата, соответствующее заявление Мороз направил в Ленинский РОВД Бреста.

Кисляк напомнил, что 1 ноября окружная избирательная комиссия по Брестскому-Пограничному избирательному округу № 4 вынесла решение об отмене регистрации Мороза кандидатом в депутаты.

Мороз с этим решением не согласен, считает его незаконным, необоснованным и грубо нарушающим его гражданские права.

По словам Кисляка, в своем заявлении в милицию Мороз пишет, что окружной избирком отменил принятое им ранее решение о регистрации его кандидатом в депутаты на основании рассмотрения поступивших 31 октября и 1 ноября материалов от трех граждан. Те обнаружили агитационные листовки без выходных данных от имени Мороза. Кроме того, в них содержится призыв к смене власти.

«В направленном в милицию документе Мороз заявляет, что ни он, ни его доверенные лица, ни члены его избирательной команды не имеют никакого отношения к изготовлению и распространению данных листовок, — дополнил правозащитник. — Также Мороз обращает внимание, что обнаруженные листовки напечатаны на белой бумаге, а все его агитационные материалы выполнены в едином стиле: напечатаны на желтой бумаге, чтобы отличать материалы от подделок, фальшивок и агитационных материалов других кандидатов, на всех есть выходные данные».

Мороз в своем заявлении подчеркивает, что, несмотря на это, избирком приписал обнаруженные фальшивки ему, а председатель избирательной комиссии отказалась во время заседания 1 ноября продемонстрировать листовки, которые он изготовил и распространял. Их копии ранее были переданы в избирательную комиссию в соответствии с законом.

Он просит райотдел милиции установить лиц, изготовивших и распространивших данные фальшивые агитационные материалы, возбудить дело по статье 191 УК и привлечь к уголовной ответственности членов окружной избирательной комиссии, а также причастных к подготовке и проведению провокации — распространению фальшивых листовок.

«По сути, в отношении Мороза проведена спецоперация. Одна группа напечатала фальшивки и расклеивала их, другая — обнаружила и проинформировала об этом избирком, третья — в лице избиркома лишила нашего активиста регистрации кандидатом в депутаты, — заявил правозащитник. — Таким образом власти убрали из дальнейшего участия в избирательной кампании последнего противника аккумуляторного завода, которого они проморгали и зарегистрировали кандидатом в депутаты».