Фотофакт. Футболисты БАТЭ приготовили «Добрый суп»

4 ноября в ресторане паназиатской кухни Gan bei футболисты команды БАТЭ под руководством индийского шеф-повара готовили для гостей традиционный азиатский суп «Рамэн».

Так звезды футбола совместно с Gan bei и международной организацией помощи детям UNIHELP запустили благотворительную акцию «Добрый суп».

По условиям акции, цену за каждую порцию супа гости ресторана определяют самостоятельно, а все собранные средства пойдут на благотворительность.

«Футбольный клуб БАТЭ поддерживает различные благотворительные мероприятия и акции, поэтому мы с радостью приняли предложение от Gan bei. Надеемся, что своими действиями мы и гости ресторана сможем помочь тем, кто в этом нуждается» — поделился вратарь БАТЭ и национальной сборной Антон Чичкан.

С 4 по 6 ноября включительно можно будет согреться «Добрым супом» по свободной цене: сколько заплатить за блюдо, клиент решает сами. Все вырученные средства, будут направлены на покупку инвалидных колясок для детей с ДЦП.

Акция действует во всех трех ресторанах Gan bei, которые расположены в ТРЦ Green City, Dana Mall и Galleria Minsk.