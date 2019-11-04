Белорусская бригада обслужит статусный матч Лиги чемпионов

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Бригада белорусских судей назначена судейским комитетом УЕФА на статусный поединок Лиги чемпионов.

Как сообщается, встречу четвертого тура группового этапа в квартете С между «Аталантой» и «Манчестер Сити» будет обслуживать четверка судей из Беларуси:

  • Алексей Кульбаков — главный арбитр;
  • Олег Маслянко и Дмитрий Жук — судьи на линии;
  • Денис Щербаков — резервный арбитр.

Напомним, в третьем туре эти команды встречались в Манчестере. Тогда убедительную викторию одержал чемпион Англии — 5:1.

В сезоне ЛЧ 2019/2020 Кульбаков работал на матче второго тура «Лилль» — «Челси». Тогда победу одержали англичане 2:1.
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Тэги: Лига чемпионов Персона: Алексей Кульбаков Олег Маслянко Дмитрий Жук Денис Щербаков Город: Бергамо

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