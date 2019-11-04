Белорусская бригада обслужит статусный матч Лиги чемпионов
Бригада белорусских судей назначена судейским комитетом УЕФА на статусный поединок Лиги чемпионов.
Как сообщается, встречу четвертого тура группового этапа в квартете С между «Аталантой» и «Манчестер Сити» будет обслуживать четверка судей из Беларуси:
- Алексей Кульбаков — главный арбитр;
- Олег Маслянко и Дмитрий Жук — судьи на линии;
- Денис Щербаков — резервный арбитр.
Напомним, в третьем туре эти команды встречались в Манчестере. Тогда убедительную викторию одержал чемпион Англии — 5:1.
В сезоне ЛЧ 2019/2020 Кульбаков работал на матче второго тура «Лилль» — «Челси». Тогда победу одержали англичане 2:1.