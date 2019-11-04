Под Докшицами нашли закопанное в октябре тело

/ Происшествия
Просмотров: 660

По подозрению в убийстве задержали двоих 24-летних молодых человека.

Фото: СК

По информации областного УСК, 1 ноября в правоохранительные органы обратился 60-летний мужчина, который сообщил о долгом отсутствии брата. По предварительным данным, его 24-летний сын вместе со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства потерпевшего, с 7 по 9 октября причинили мужчине телесные повреждения. Тело злоумышленники спрятали в лесном массиве возле дома.

На подозреваемых завели уголовное дело.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пьянство убийство Город: Докшицы

Другие материалы на эту тему:

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

ЧП в Черикове: два ранее судимых брата зарезали учительницу

ЧП в Черикове: два ранее судимых брата зарезали учительницу

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение