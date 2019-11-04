Под Докшицами нашли закопанное в октябре тело

По подозрению в убийстве задержали двоих 24-летних молодых человека.

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По информации областного УСК, 1 ноября в правоохранительные органы обратился 60-летний мужчина, который сообщил о долгом отсутствии брата. По предварительным данным, его 24-летний сын вместе со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства потерпевшего, с 7 по 9 октября причинили мужчине телесные повреждения. Тело злоумышленники спрятали в лесном массиве возле дома.

На подозреваемых завели уголовное дело.