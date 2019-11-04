«Гомель» проиграл «Славии» в важном матче на выживание

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Гомельчане вели в Мозыре со счетом 2:0, но пропустили три гола.

У гостей на 17-й и 23-й минутах отличился Болов. Хозяева вернули интригу во втором тайме: на 67-й минуте после атаки «Славии» Иванов забил своей команде, на 76-й отличился Слюсар, на 86-й  — Недашковский (85).

Гости доигрывали без двоих удаленных футболистов. Итоговый счет — 3:2 в пользу клуба из Мозыря.

За три тура до окончания чемпионата гомельчане с 20 очками занимают предпоследнее место, имея на шесть очков меньше, чем у занимающего 14-е место РЦОР-БГУ. У «Славии» 31 очко и 11-е место.
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Тэги: ФК Гомель ФК Славия футбол-Беларусь Город: Мозырь

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