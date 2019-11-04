Правительство Беларуси засекретило переписку по вопросу «углубленной интеграции» с Россией

Переписка между Советом министров и республиканскими органами государственного управления по вопросу Программы действий по реализации Договора о создании Союзного государства и формирования дорожных карт ведется под ограничительным грифом «Для служебного пользования».

Об этом говорится в ответе Министерства экономики Беларуси на обращение активистов гражданской кампании «Свежий ветер», которые добиваются от правительства публикации проектов дорожных карт углубленной интеграции.

Как отмечают активисты кампании, ранее в своих ответах на массовые жалобы белорусских граждан Министерство экономики не указывало статус документа, и только после повторной жалобы признало, что текст Программы действий отнесен к информации ограниченного распространения и имеет гриф «Для служебного пользования».

«Иными словами, — говорится в сообщении кампании «Свежий ветер», — по мнению Министерства экономики, ознакомление с подписанными документами граждан Республики Беларусь может “причинить вред национальной безопасности Республики Беларусь, общественному порядку, нравственности, правам, свободам и законным интересам физических лиц, их чести и достоинству, личной и семейной жизни, а также правам и законным интересам юридических лиц”. Каким образом это возможно, Министерство не конкретизирует.

В своем ответе Министерство экономики указывает также, что «учет мнений граждан будет возможен на стадии рассмотрения и принятия проектов нормативных правовых актов, предусмотренных Программой действий». Из чего кампания «Свежий ветер» делает вывод, что правительство Беларуси не планирует проведение каких-либо консультаций с гражданами относительно актуального процесса интеграции с Российской Федерацией.

Кампания «Свежий ветер» считает такую позицию Минэкономики неприемлемой и намерена обжаловать ее в судебном порядке.