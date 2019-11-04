Пираты похитили моряков греческого и норвежского кораблей

У берегов Того вооруженные пираты напали на греческий танкер, а у берегов Бенина — на норвежский сухогруз.

Четыре члена экипажа греческого танкера Elka Aristotle были захвачены вооруженными лицами у берегов Того, сообщили ВМС этой страны. «В понедельник, 4 ноября 2019 года, около 03:00, танкер Elka Aristotle... был атакован вооруженными лицами примерно в 18 километрах от порта Ломе», — говорится в распространенном флотом заявлении.

Танкер сопровождала охрана, которая вступила в противоборство с пиратами, в результате один из охранников получил огнестрельное ранение. Среди захваченных два филиппинца, один грек и один грузин.

Сегодня также захватили норвежский сухогруз MV Bonita у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа, сообщили в компании JJ Ugland.