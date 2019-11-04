Брестский облизбирком поддержал снятие с выборов противника аккумуляторного завода

Брестская областная избирательная комиссия оставила без удовлетворения жалобу Владимира Мороза на лишение его регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей.

Об этом сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, являющийся доверенным лицом кандидата.

1 ноября Мороз был лишен регистрации кандидатом в депутаты избирательной комиссией Брестского-Пограничного округа № 4, по которому баллотировался. По словам Кисляка, Мороз добивался отмены этого решения как незаконного и необоснованного.

«В областном избиркоме кандидат в депутаты Мороз и мы как его доверенные лица пытались доказать абсурдность предъявленных ему претензий. В частности, окружная избирательная комиссия безо всяких оснований приписала Морозу распространение агитационных листовок без выходных данных. Председатель Брестского облизбиркома предъявил претензии к программе Мороза, а именно к словам: "Мы столкнулись с милицейским беспределом и полным отсутствием справедливого правосудия". Я считаю, это нормальная и допустимая критика действующей власти. Нас не услышали на заседании комиссии, как будто у членов избиркома в ушах пробки», — заявил Кисляк.

«Мы видим, что перед избиркомами поставлена задача: убрать из избирательной гонки последнего кандидата от противников аккумуляторного завода. Власти боятся "свинцовой" темы и пытаются закрыть нам рты», — считает правозащитник.

На парламентских выборах выдвинули свои кандидатуры четыре противника завода, зарегистрирован был только Владимир Мороз.