Оппозиционный кандидат из Гомеля заявил на теледебатах, что Лукашенко себя исчерпал и должен уйти

Три из четырех кандидатов в депутаты ПП НС, баллотирующихся по Гомельскому-Сельмашевскому округу № 32, приняли участие в дебатах на телеканале «Беларусь 3».

В дебатах участвовали член Партии БНФ врач Василий Романов, член ОГП Владимир Кацора и беспартийный начальник управления безопасности завода литья и нормалей Александр Данченко. Директор школы № 25, член Республиканской партии труда и справедливости Нина Клезович, не пришел.

Василий Романов отметил, что у Партии БНФ «не очень хороший имидж». «Нас представляют ретроградами, которые живут не то что вчерашним, а даже позавчерашним днем», — сказал он. «Это неправда. Наша партия основывается на том, что белорусы начнут жить достойно тогда, когда они окончательно осознают, что они являются белорусами. Невозможно быть свободным человеком и жить чужим умом <...>. Как бы ни было, все зависит от народа. Когда он что-то захочет сделать — он это сделает, как бы ни мешали ему идеологи и бюрократы», — считает кандидат.

Александр Данченко подчеркнул, что жизнь научила его служить людям, а личный опыт — остро реагировать на несправедливость. Он намерен попасть в парламент, чтобы в стране были «законность, занятость, зарплата, защита и забота».

Владимир Кацора выступил за то, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в жизнь предприятий и личную жизнь. «В цивилизованной стране парламент выступает таким органом, где ведутся дискуссии, пишутся законы, и рынок регулирует большей частью жизнь общества и экономики. К сожалению, наш так называемый парламент назначается, а не избирается, — заявил кандидат. — Назначенные депутаты не могут идти против этой системы, которая их назначает».

В случае избрания депутатом Кацора намерен использовать «трибуну как политическую и сказать о том, что верховная власть сегодня себя исчерпала и она должна уйти». «Я имею в виду главным образом кандидатуру Александра Лукашенко», — сказал он.

Кацора также заявил, что «Гомсельмаш» сейчас «закредитован, в долгах, практически банкрот». Ведущая напомнила кандидату, что все сказанное должно быть подтверждено фактами, которые не могут «идти вразрез с законодательством, статьями Избирательного кодекса и законом о СМИ».

Данченко признал, что на заводе «Гомсельмаш» есть проблемы. «Но все они поправимы. Мы уже такое переживали неоднократно. Рабочие "Гомсельмаша" всегда выходили победителями. Сейчас трудный момент, но это временно. На сегодняшний день принимаются все меры, чтобы мы могли работать», — обратился к избирателям кандидат.

Выборы в ПП НС пройдут 17 ноября.