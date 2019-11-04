Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

/ Мир
Просмотров: 159

Президент России подписал указ об освобождении от занимаемых должностей ряда высокопоставленных сотрудников.

Фото: РБК

Соответствующий документ опубликовали на сайте интернет-портала правовой информации. В частности, уволены следующие лица:

  • начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов,
  • начальник управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов,
  • заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС генерал-майор внутренней службы Владимир Дежкин,
  • начальник Главного управления МЧС по Республике Крым генерал-майор Александр Еремеев,
  • руководитель четвертого следственного управления Главного управления СКР Руслан Ибиев,
  • начальник Главного управления МЧС по Кировской области Михаил Лихачев,
  • директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко,
  • главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Ефрем Романов,
  • министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике Игорь Трифонов,
  • первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Александр Мельников.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ск рф МВД РФ МЧС РФ Персона: Александр Мельников Руслан Ибиев Владимир Путин Город: Москва