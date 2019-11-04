Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент России подписал указ об освобождении от занимаемых должностей ряда высокопоставленных сотрудников.
Соответствующий документ
- начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов,
- начальник управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов,
- заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС генерал-майор внутренней службы Владимир Дежкин,
- начальник Главного управления МЧС по Республике Крым генерал-майор Александр Еремеев,
- руководитель четвертого следственного управления Главного управления СКР Руслан Ибиев,
- начальник Главного управления МЧС по Кировской области Михаил Лихачев,
- директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко,
- главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Ефрем Романов,
- министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике Игорь Трифонов,
- первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Александр Мельников.