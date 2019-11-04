Гомельская область и Минск лидируют по числу ВИЧ-инфицированных

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Беларуси за девять месяцев 2019 года снизился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, за январь—сентябрь зарегистрирован 1591 новый случай ВИЧ-инфекции — 16,81 на 100 тысяч населения.

На 1 октября 2019 года в стране проживало 21 566 человек с ВИЧ-положительным статусом (без учета пациентов, уехавших из страны), отмечается в сообщении. Больше всего ВИЧ-инфицированных граждан в Гомельской области — 7960, меньше всего в Гродненской — 921. В Брестской области — 1619 ВИЧ-позитивных, в Витебской — 1163, Минской — 3526, Могилевской — 1557, в Минске — 4820.

За девять месяцев 2019 года в общей структуре заболеваемости доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 17,3% (276 человек), полового пути — 81% (1289 человек).