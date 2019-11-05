Атмосферные фронты накрыли Беларусь: ожидаются дожди и сильный ветер

/ Общество
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Во вторник, пятого ноября, погоду на территории Беларуси формируют атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Утром практически во всех районах (днем местами) пройдут дожди.

Ветер южный, юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности). Максимально в середине дня воздух прогреется до +10..+16°C.

В столице утром (днем местами) пройдет дождь. Ветер южный, юго-западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром и днем +11..+13°C;
  • вечером +8..+10°C.

Спасатели в связи с ожидающимся сильным ветром выступили с рекомендациями для населения.
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Тэги: погода сильный ветер

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