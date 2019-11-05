108-летняя англичанка раскрыла секрет долголетия

Жительница английского Харрогейт (курортный город в графстве Северный Йоркшир) встретила свой 108-й день рождения.

В настоящее время Дороти Флауэрс проживает в доме престарелых. Ее супруг ушел из жизни 38 лет назад. Детей у пары не было.

Сейчас женщину навещает лишь племянница. Однако в день рождения долгожительница получила более 650 открыток из разных стран мира — от Австралии до США.

В чем же секрет ее долголетия? Сама миссис Флауэрс считает, что «на плаву» ее держит любимый напиток — шампанское, пишет independent.co.uk .

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