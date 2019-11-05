Новые «сюрпризы» от ГАИ появились на дорогах

/ Общество
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Большие штрафы ожидают участников дорожного движения, которые не соблюдают установленные скоростные режимы.

Фото УГАИ Гродненской области

Госавтоинспекция в ежедневном режиме контролирует ситуацию на дорогах страны. Повышенное внимание уделяется лихачам, которые «давят на гашетку» вне зависимости от установленных знаков.

Кроме экипажей ДПС сегодня «службу» будут нести и мобильные радары. В частности, на дорогах Гродненской области они появятся в следующих местах:

  • Гродно (улица Южная);
  • трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Сморгонском районе);
  • Гродно (улица Белуша);
  • дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);
  • Гродно (проспект Клецкова).

Naviny.by ранее сообщали, что Госавтоинспекция Минска каждый день выставляет радары.

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Напомним также, что в Могилевской области в настоящее время проходит декада «Гостехосмотр».
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Тэги: ГАИ Город: Гродно

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