Стартует 4-й тур ЛЧ УЕФА. «Боруссия» — «Интер», «Челси» — «Аякс» и другие пары

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Сегодня в восьми европейских городах стартует четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Первыми в бой пойдут команды из квартетов Е-Н:

Группа E:

  • «Ливерпуль» — «Генк»;
  • «Наполи» — «Зальцбург».

Таблица

  1. Наполи — 7;
  2. Ливерпуль — 6;
  3. Зальцбург — 3;
  4. Генк — 1.

Группа F:

  • «Барселона» — «Славия»;
  • «Боруссия» — «Интер».

Таблица

  1. Барселона — 7;
  2. Боруссия — 4;
  3. Интер — 4;
  4. Славия — 1.

Группа G:

  • «Зенит» — «РБ Лейпциг»;
  • «Лион» — «Бенфика».

Таблица

  1. РБ Лейпциг — 6;
  2. Зенит — 4;
  3. Лион — 4;
  4. Бенфика — 3.

Группа H:

  • «Челси» — «Аякс»;
  • «Валенсия» — «Лилль».

Таблица

  1. Аякс — 6;
  2. Челси — 6;
  3. Валенсия — 4;
  4. Лилль — 1.

В среду также пройдут матчи четвертого тура в группах А-D:

Группа А:

  • ПСЖ —  «Брюгге»;
  • «Реал» — «Галатасарай».

Таблица

  1. ПСЖ — 9;
  2. Реал — 4;
  3. Брюгге — 2;
  4. Галатасарай — 1.

Группа B:

  • «Бавария» — «Олимпиакос»;
  • «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм».

Таблица

  1. Бавария — 9;
  2. Тоттенхэм — 4;
  3. Црвена Звезда — 3;
  4. Олимпиакос — 1.

Группа C:

  • «Динамо» (З) — «Шахтер»;
  • «Аталанта» — «Манчестер Сити».

Таблица

  1. Манчестер Сити — 9;
  2. Шахтер — 4;
  3. Динамо (З) — 4;
  4. Аталанта — 0.

Группа D:

  • «Локомотив» — «Ювентус»;
  • «Байер» — «Атлетико».

Таблица

  1. Атлетико — 7;
  2. Ювентус — 7;
  3. Локомотив — 3;
  4. Байер — 0.

Отметим, что поединки в Барселоне и Санкт-Петербурге, а также в Мюнхене и Москве начнутся в 20:55, а все остальные в 23:00 по минскому времени.
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Тэги: Лига чемпионов

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