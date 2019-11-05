Стартует 4-й тур ЛЧ УЕФА. «Боруссия» — «Интер», «Челси» — «Аякс» и другие пары
Сегодня в восьми европейских городах стартует четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Первыми в бой пойдут команды из квартетов Е-Н:
Группа E:
- «Ливерпуль» — «Генк»;
- «Наполи» — «Зальцбург».
Таблица
- Наполи — 7;
- Ливерпуль — 6;
- Зальцбург — 3;
- Генк — 1.
Группа F:
- «Барселона» — «Славия»;
- «Боруссия» — «Интер».
Таблица
- Барселона — 7;
- Боруссия — 4;
- Интер — 4;
- Славия — 1.
Группа G:
- «Зенит» — «РБ Лейпциг»;
- «Лион» — «Бенфика».
Таблица
- РБ Лейпциг — 6;
- Зенит — 4;
- Лион — 4;
- Бенфика — 3.
Группа H:
- «Челси» — «Аякс»;
- «Валенсия» — «Лилль».
Таблица
- Аякс — 6;
- Челси — 6;
- Валенсия — 4;
- Лилль — 1.
В среду также пройдут матчи четвертого тура в группах А-D:
Группа А:
- ПСЖ — «Брюгге»;
- «Реал» — «Галатасарай».
Таблица
- ПСЖ — 9;
- Реал — 4;
- Брюгге — 2;
- Галатасарай — 1.
Группа B:
- «Бавария» — «Олимпиакос»;
- «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм».
Таблица
- Бавария — 9;
- Тоттенхэм — 4;
- Црвена Звезда — 3;
- Олимпиакос — 1.
Группа C:
- «Динамо» (З) — «Шахтер»;
- «Аталанта» — «Манчестер Сити».
Таблица
- Манчестер Сити — 9;
- Шахтер — 4;
- Динамо (З) — 4;
- Аталанта — 0.
Группа D:
- «Локомотив» — «Ювентус»;
- «Байер» — «Атлетико».
Таблица
- Атлетико — 7;
- Ювентус — 7;
- Локомотив — 3;
- Байер — 0.
Отметим, что поединки в Барселоне и Санкт-Петербурге, а также в Мюнхене и Москве начнутся в 20:55, а все остальные в 23:00 по минскому времени.