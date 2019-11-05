Стартует 4-й тур ЛЧ УЕФА. «Боруссия» — «Интер», «Челси» — «Аякс» и другие пары

Сегодня в восьми европейских городах стартует четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Первыми в бой пойдут команды из квартетов Е-Н:

Группа E:

«Ливерпуль» — «Генк»;

«Наполи» — «Зальцбург».

Таблица

Наполи — 7; Ливерпуль — 6; Зальцбург — 3; Генк — 1.

Группа F:

«Барселона» — «Славия»;

«Боруссия» — «Интер».

Таблица

Барселона — 7; Боруссия — 4; Интер — 4; Славия — 1.

Группа G:

«Зенит» — «РБ Лейпциг»;

«Лион» — «Бенфика».

Таблица

РБ Лейпциг — 6; Зенит — 4; Лион — 4; Бенфика — 3.

Группа H:

«Челси» — «Аякс»;

«Валенсия» — «Лилль».

Таблица

Аякс — 6; Челси — 6; Валенсия — 4; Лилль — 1.

В среду также пройдут матчи четвертого тура в группах А-D:

Группа А:

ПСЖ — «Брюгге»;

«Реал» — «Галатасарай».

Таблица

ПСЖ — 9; Реал — 4; Брюгге — 2; Галатасарай — 1.

Группа B:

«Бавария» — «Олимпиакос»;

«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм».

Таблица

Бавария — 9; Тоттенхэм — 4; Црвена Звезда — 3; Олимпиакос — 1.

Группа C:

«Динамо» (З) — «Шахтер»;

«Аталанта» — «Манчестер Сити».

Таблица

Манчестер Сити — 9; Шахтер — 4; Динамо (З) — 4; Аталанта — 0.

Группа D:

«Локомотив» — «Ювентус»;

«Байер» — «Атлетико».

Таблица

Атлетико — 7; Ювентус — 7; Локомотив — 3; Байер — 0.

Отметим, что поединки в Барселоне и Санкт-Петербурге, а также в Мюнхене и Москве начнутся в 20:55, а все остальные в 23:00 по минскому времени.