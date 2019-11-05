Скрываясь от ГАИ, водитель «Фольксвагена» протаранил три авто

Тройное дорожно-транспортное происшествие совершил пьяный водитель «Фольксвагена», скрываясь от экипажа ГАИ.

По информации пресс-службы МВД, инцидент произошел накануне вечером на проспекте Притыцкого.

Заметив виляющий автомобиль, сотрудники дорожной милиции подали сигнал для остановки, однако «Фольксваген» предпринял попытку скрыться. В ходе погони нарушитель не раз выезжал на встречку.

«Не справившись с управлением, он совершил столкновение с автомобилем «Пежо», затем — с «Ауди» и остановившимся для пропуска пешеходов автомашиной «Ниссаном»», — сообщила пресс-секретарь милицейского ведомства Ольга Чемоданова.

Водитель задержан. В результате медицинского освидетельствования у него выявлено 1,92 промилле алкоголя.