Замглавы МИД рассказал, как Беларусь работает с ЕС и США

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко четвертого ноября в Варшаве принял участие в заседании круглого стола «Беларусь — Польша».

Форум был организован Советом по международным отношениям «Минский диалог» и ведущими аналитическими центрами Польши — Польским институтом международных дел и Центром восточных исследований.

Как сообщает пресс-служба МИД, Кравченко изложил позицию Беларуси «по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, взаимодействия страны с Евросоюзом и США, а также двусторонних отношений с Польшей».

В Варшаве также состоялась встреча Кравченко с заместителем министра иностранных дел Польши Мартином Пшидачем. Они обсудили развитие белорусско-польского диалога «по широкому кругу направлений и актуальные аспекты международных отношений», сообщает пресс-служба.