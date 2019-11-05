Замглавы МИД рассказал, как Беларусь работает с ЕС и США

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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко четвертого ноября в Варшаве принял участие в заседании круглого стола «Беларусь — Польша».


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Форум был организован Советом по международным отношениям «Минский диалог» и ведущими аналитическими центрами Польши — Польским институтом международных дел и Центром восточных исследований.

Как сообщает пресс-служба МИД, Кравченко изложил позицию Беларуси «по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, взаимодействия страны с Евросоюзом и США, а также двусторонних отношений с Польшей».

В Варшаве также состоялась встреча Кравченко с заместителем министра иностранных дел Польши Мартином Пшидачем. Они обсудили развитие белорусско-польского диалога «по широкому кругу направлений и актуальные аспекты международных отношений», сообщает пресс-служба.
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Тэги: внешняя политика Персона: Олег Кравченко Мартин Пшидач

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