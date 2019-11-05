Трамп выводит США из Парижского соглашения по климату

Вашингтон начал процедуру выхода США из Парижского соглашения по климату.

Как отмечают специалисты в области международного права, процесс займет год и завершится… на следующий день после выборов нового главы Белого дома, которые пройдут в 2020-м, пишет «ГА» .

Напомним, около двухстот стран в настоящее время поддерживают договор (вступил в силу четвертого ноября 2016-го) и гарантируют снижение и контроль за выбросами парниковых газов.

По мнению сотрудника Института мировых ресурсов Эндрю Лайта, если США выйдут из соглашения, это нанесет ущерб усилиям по борьбе с глобальным потеплением.