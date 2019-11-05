Видеофакт. В Мозыре задержали бесправника на «Вольво»

Сотрудники ГАИ задержали в Мозыре 20-летнего водителя «Вольво», превысившего скорость. Оказалось, что прав у молодого человека нет.

На ул. Куйбышева инспектор ГАИ подал сигнал об остановке водителю автомобиля, который превысил скорость. Но водитель не обратил внимания на требование и сделал попытку скрыться, сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Сотрудникам ДПС удалось задержать нарушителя. Выяснилось, что мозырянин был лишен прав еще в июле за за передачу «руля» лицу в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении бесправника составлены административные протоколы.

С начала 2019 года в Беларуси выявлено свыше 40 000 «бесправников». Они совершили более 200 ДТП, в которых 48 человек погибли и 259 получили ранения различной степени тяжести.