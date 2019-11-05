Секс-символ советского кино сейчас находится в тяжелом состоянии

Звезда советского кинематографа, секс-символ 70-80-х, актриса Маргарита Терехова в настоящее время страдает от тяжелого недуга.

Как рассказал ее сын Александр в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ , 77-летняя любимица миллионов находится «в стабильном тяжелом состоянии».

Болезнь наложила отпечаток на внешний вид сыгравшей в культовом фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича хладнокровную шпионку Миледи (Д’Артаньян и три мушкетера»).

По его словам, мать сейчас находится «в другом своем измерении»: «Мама лежит, молчит. Иногда улыбается. Сама погулять уже не может».

У актрисы, как сообщается, болезнь Альцгеймера.