Секс-символ советского кино сейчас находится в тяжелом состоянии

/ Культура
Просмотров: 270

Звезда советского кинематографа, секс-символ 70-80-х, актриса Маргарита Терехова в настоящее время страдает от тяжелого недуга.

Как рассказал ее сын Александр в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, 77-летняя любимица миллионов находится «в стабильном тяжелом состоянии».

Болезнь наложила отпечаток на внешний вид сыгравшей в культовом фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича хладнокровную шпионку Миледи (Д’Артаньян и три мушкетера»).

По его словам, мать сейчас находится «в другом своем измерении»: «Мама лежит, молчит. Иногда улыбается. Сама погулять уже не может».

У актрисы, как сообщается, болезнь Альцгеймера.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: актриса болезнь Альцгеймера Персона: Маргарита Терехова Александр Терехов

Другие материалы на эту тему:

Вера Полякова-Макей: похвала мужа — это как «Оскар» получить

Вера Полякова-Макей: похвала мужа — это как «Оскар» получить

В Германии научились определять болезнь Альцгеймера по носу

В Германии научились определять болезнь Альцгеймера по носу

На творческом пути Лайзы Минелли встала собака

На творческом пути Лайзы Минелли встала собака

Кирстен Данст получила немецкое гражданство

Кирстен Данст получила немецкое гражданство