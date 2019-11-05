Как поликлиники будут работать во время длинных выходных

Министерство здравоохранения опубликовало график, по которому поликлиники будут работать во время длинных выходных.

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Напомним, согласно постановлению Совета министров, белорусы будут отдыхать с 7 по 10 ноября. Пятницу, 8 ноября, надо будет отработать в субботу, 16-го.

Как отметили в Минздраве, график работы больниц будет следующим:

7 ноября по графику праздничного дня;

8 ноября по графику рабочего дня;

9 ноября по графику субботнего дня;

10 ноября по графику выходного дня;

16 ноября по графику субботнего дня.

А график работы поликлиник таким: