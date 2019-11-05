Как поликлиники будут работать во время длинных выходных
Министерство здравоохранения опубликовало график, по которому поликлиники будут работать во время длинных выходных.
Напомним, согласно постановлению Совета министров, белорусы будут отдыхать с 7 по 10 ноября. Пятницу, 8 ноября, надо будет отработать в субботу, 16-го.
Как отметили в Минздраве, график работы больниц будет следующим:
- 7 ноября по графику праздничного дня;
- 8 ноября по графику рабочего дня;
- 9 ноября по графику субботнего дня;
- 10 ноября по графику выходного дня;
- 16 ноября по графику субботнего дня.
А график работы поликлиник таким:
- 7 ноября по графику праздничного дня;
- 8 ноября по графику субботнего дня;
- 9 ноября по графику субботнего дня;
- 10 ноября по графику выходного дня;
- 16 ноября по графику рабочего дня.