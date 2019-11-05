Как поликлиники будут работать во время длинных выходных

/ Общество
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Министерство здравоохранения опубликовало график, по которому поликлиники будут работать во время длинных выходных.

Фото pixabay.com

Напомним, согласно постановлению Совета министров, белорусы будут отдыхать с 7 по 10 ноября. Пятницу, 8 ноября, надо будет отработать в субботу, 16-го.

Как отметили в Минздраве, график работы больниц будет следующим:

  • 7 ноября по графику праздничного дня;
  • 8 ноября по графику рабочего дня;
  • 9 ноября по графику субботнего дня;
  • 10 ноября по графику выходного дня;
  • 16 ноября по графику субботнего дня.

А график работы поликлиник таким:

  • 7 ноября по графику праздничного дня;
  • 8 ноября по графику субботнего дня;
  • 9 ноября по графику субботнего дня;
  • 10 ноября по графику выходного дня;
  • 16 ноября по графику рабочего дня.
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Тэги: Минздрав перенос рабочих дней

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