Беларусь ожидают сильные дожди — объявлен желтый уровень опасности

В ближайшие сутки Беларусь ожидают сильные дожди. Об этом сообщает Белгидромет.

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Как отмечают синоптики, в среду погоду на территории страны будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с юго-западной части Европы.

Ожидается облачная погода. На большей части территории пройдут дожди (утром и днем в некоторых районах — сильные дожди).

Ночью и утром местами сгустится туман. Ветер ночью юго-западный, днем переменных направлений умеренный.

Температура воздуха:

минимальная ночью +4..+10°С (по юго-востоку до +12°С);

максимальная днем от +7°С по северо-западу (до +15°С по юго-востоку страны).

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.