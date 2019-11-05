Угроза повышения уровня моря недооценена: Бремен и Гамбург могут уйти под воду
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Исследователи считают, что угроза повышения уровня моря до сих пор была недооценена.
Даже в Германии в будущем ежегодное наводнение может затронуть гораздо больше людей, чем считалось ранее.
Как отмечают исследователи Скотт Кульп и Бенджамин Штраус, в 2100 году в зонах затопления могут оказаться четверти миллиарда человек, пишет
Потенциально опасным регионам уже сегодня необходимо принять экстренные меры для предотвращения «экономических катастроф».
Наиболее в зоне катастрофы находятся азиатские государства.
Что же касается Германии, то будут затронуты прибрежные районы в Нижней Саксонии, города Бремен и Гамбург и большая часть Шлезвиг-Гольштейна.