Угроза повышения уровня моря недооценена: Бремен и Гамбург могут уйти под воду

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Исследователи считают, что угроза повышения уровня моря до сих пор была недооценена.

Фото pixabay.com

Даже в Германии в будущем ежегодное наводнение может затронуть гораздо больше людей, чем считалось ранее.

Как отмечают исследователи Скотт Кульп и Бенджамин Штраус, в 2100 году в зонах затопления могут оказаться четверти миллиарда человек, пишет rusverlag.de.

Потенциально опасным регионам уже сегодня необходимо принять экстренные меры для предотвращения «экономических катастроф».

Наиболее в зоне катастрофы находятся азиатские государства.

Что же касается Германии, то будут затронуты прибрежные районы в Нижней Саксонии, города Бремен и Гамбург и большая часть Шлезвиг-Гольштейна.
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Тэги: Германия Город: Гамбург Бремен

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