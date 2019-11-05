Минчанка оформляла на коллег микрозаймы у мобильного оператора, а деньги переводила себе

22-летняя минчанка, используя мобильные телефоны своих коллег, оформляла микрозаймы у оператора связи и переводила средства на свой банковский счет. Общая сумма ущерба составила около 800 рублей.

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Сотрудница одной из столичных организаций сообщила в милицию о том, что у нее и коллег на счетах мобильных телефонов образовались крупные задолженности. В причастности к случившемуся она подозревала сотрудницу, которая неоднократно брала чужие мобильные телефоны для звонков, сообщает

Выяснилось, что в течение трех месяцев подозреваемая брала у коллег телефоны под предлогом совершения звонков, а сама тем временем оформляла у оператора связи микрозаймы на сумму 100 рублей. Затем переводила их на свой банковский счет.

Чтобы коллеги не догадались о тайной манипуляции, девушка покрывала часть задолженности по займу из суммы микрозайма, полученного на телефон другого сотрудника. Однако, когда на счетах образовались крупные задолженности, коллеги обо всем узнали.