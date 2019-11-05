На первом энергоблоке БелАЭС прошли испытания гермооболочки

На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершились испытания герметичного ограждения здания реактора (гермооболочки) на плотность и прочность.

Фото из архива БелаПАН

Система герметичного ограждения — локализующая система безопасности, состоящая из внутренней и наружной защитных оболочек. Задача двойной защитной оболочки — исключить выход радиоактивности в окружающую среду и служить физической защитой реакторного отделения от внешних воздействий.

Испытания гермооболочки блока на готовность выдерживать избыточное давление проводились в течение восьми суток. На протяжении всего процесса проводился мониторинг напряженно-деформированного состояния защитной оболочки.

Испытания показали, что система герметичного ограждения реактора первого энергоблока готова к эксплуатации, сообщает пресс-служба «Росатома».