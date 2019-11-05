У Лукашенко появился конкурент на кресло президента

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Виталий Зелковский, известный в сети как «суровый белорус», на своей страничке «ВКонтакте» объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Беларуси.

«Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РБ. Моей целью является желание  применить знания, полученные в ЕС, для улучшения жизни в РБ. Моими задачами будут модернизация экономики,  реформы в политической системе и улучшение трудового и социального законодательства. Более подробная информация будет появляться на моей странице. Рассчитываю на вашу поддержку!» — написал Зелковский в своем аккаунте


Кто может подкинуть Лукашенко перцу на выборах?

Ранее «суровый турист» Виталий Зелковский выдвигался кандидатом в депутаты Минского областного Совета депутатов 27-го созыва.

18 октября, посещая Академию управления при президенте, Александр Лукашенко заявлял о своей задаче удержать власть.

«Говорят, вот он такой-сякой, за власть… Ну, слушайте, но если тебе дали эту власть, то ты ее должен держать. Ты ее не должен в грязь бросать, она уже у нас когда-то валялась в грязи. Это естественно. Но, конечно, надо удерживать приемлемыми какими-то методами, более или менее демократическими методами, если меня, допустим, касается. Чтобы люди это как-то нормально воспринимали. Не будешь же ты рулить в угоду там какому-то клану, который тебя окружает, и люди тебя все будут ненавидеть. Упаси господь, не дай бог»— отмечал белорусский лидер.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщала, что очередные выборы президента Беларуси, вероятнее всего, пройдут 30 августа 2020 года.

 

 

Фото vk.com/zelkovsky

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виталий Зелковский

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