У Лукашенко появился конкурент на кресло президента

Виталий Зелковский, известный в сети как «суровый белорус», на своей страничке «ВКонтакте» объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Беларуси.

«Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РБ. Моей целью является желание применить знания, полученные в ЕС, для улучшения жизни в РБ. Моими задачами будут модернизация экономики, реформы в политической системе и улучшение трудового и социального законодательства. Более подробная информация будет появляться на моей странице. Рассчитываю на вашу поддержку!» — написал Зелковский в своем аккаунте .

Ранее «суровый турист» Виталий Зелковский выдвигался кандидатом в депутаты Минского областного Совета депутатов 27-го созыва.

18 октября, посещая Академию управления при президенте, Александр Лукашенко заявлял о своей задаче удержать власть.

«Говорят, вот он такой-сякой, за власть… Ну, слушайте, но если тебе дали эту власть, то ты ее должен держать. Ты ее не должен в грязь бросать, она уже у нас когда-то валялась в грязи. Это естественно. Но, конечно, надо удерживать приемлемыми какими-то методами, более или менее демократическими методами, если меня, допустим, касается. Чтобы люди это как-то нормально воспринимали. Не будешь же ты рулить в угоду там какому-то клану, который тебя окружает, и люди тебя все будут ненавидеть. Упаси господь, не дай бог», — отмечал белорусский лидер.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщала, что очередные выборы президента Беларуси, вероятнее всего, пройдут 30 августа 2020 года.