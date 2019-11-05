На минский концерт скрипача Артема Шишкова раскупили все билеты. Объявлено дополнительное выступление

16 ноября в концертном зале «Верхний город» состоится концерт известного белорусского скрипача Артема Шишкова. Живущий в Германии музыкант впервые выступит в Минске с сольной программой.

Концертная программа состоит из произведений Генриха фон Бибера, Иоганна Себастьяна Баха и Эжена Изаи.

Изначально организатор концерта компания MuzzicDom запланировала один концерт Артема Шишкова, но билеты были быстро распроданы, а интерес к мероприятию не снижался. Поэтому было принято решение объявить дополнительное выступление.

Первый концерт начнется в 19:00, дополнительный — в 21:30.

Сегодня Артем Шишков выступит в Витебске — в областной филармонии, а 8 ноября — в Барановичах в концертном зале местного университета.

Артем Шишков родился в Минске, учился в классе знаменитого педагога Эдуарда Кучинского в гимназии-колледже при Белорусской академии музыки, а потом и в самой академии, далее продолжил свое обучение в Венском университете музыки в классе профессора Доры Шварцберг.

Является лауреатом многих международных музыкальных конкурсов, среди которых престижный конкурс имени Королевы Елизаветы в Бельгии.

Артем сотрудничает и выступает в качестве солиста со многими оркестрами и знаменитыми дирижерами. На протяжении многих лет является первой скрипкой квартета Lipkind Quartet.